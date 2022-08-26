NEVÜ’lü öğrenciler, ’Havacılık, Uzay ve Teknoloji’ Festivali’ne davet edildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerinden oluşan Kapadokya Roket Takımı, TEKNOFEST 2022 Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi’nde roket atışını başarıyla gerçekleştirerek, finalistlerin katıldığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne davet edildi.

NEVÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ve danışmanlığını MYO Müdürü ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suad Başbuğ’un yaptığı, Kapadokya Roket Takımı, 41 takımın yarıştığı TEKNOFEST 2022 Orta İrtifa Roket Yarışması’nı başarıyla tamamladı. Roketin yapımından fırlatılmasına kadar birçok zorlu aşamayı başarıyla tamamlayan takım, finalist olarak 30 Ağustos - 04 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne davet edilerek stant açmaya hak kazandı. Kapadokya Roket Takımı üyeleri:

Danışman - Doç. Dr. Suad Başbuğ

Takım Kaptanı - Serhat Özdemir

Mertcan Kapucu, Buğra Arslan, Zilan Barış, Caner Mastan, Fatma Sinem Gökdoğan ve Cengizhan Kaya.