NEVÜ’lü öğrenciler Ankara’da ’Hastane Bilgi Sistemleri’ eğitimi aldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencilerine yönelik Hastane Bilgi Sistemleri dersi çerçevesinde MedData Bilişim’e teknik gezi düzenledi.

Teknik gezide öğrencilere, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Rıza Özdemir ve Öğr. Gör. Dr. Ömer Akçayır eşlik etti. Öğrenciler, hastane otomasyonu alanında yetkin olan Ankara MedData Bilişim firmasında Hastane Bilgi Sistemleri Uygulamalı Yazılım Eğitimi aldı. Birinci aşaması tamamlanan eğitimin sonunda Öğr. Gör. Ali Rıza Özdemir tarafından eğitimin yürütücüsü olan MedData Bilişim Eğitim Müdürü Serkan Baştuğ’a teşekkür belgesi takdim edildi.