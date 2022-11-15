NEVÜ’lü öğrenciler 17. İstanbul Bienali’ne katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Resim Atölyesi dersleri çerçevesinde 17. İstanbul Bienali’ne katıldı.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göksun Yener koordinatörlüğünde gerçekleştirilen gezide Resim Bölümü öğrencileri, 500’ün üzerinde katılımcının 50’yi aşkın projesiyle yer aldığı 17. İstanbul Bienali’ne katıldı. Bienalin yanı sıra İstanbul’un önemli mekânlarını ve müzelerini de gezen öğrenciler, sanat galerilerini ve sanatçı atölyelerini ziyaret etti. Arter Çağdaş Sanat Müzesi, Pera Müzesi, Meşher Müzesi, Salt Galata Osmanlı Bankası Arşivi, Schneidertempel Sanat Merkezi, İstanbul Resim Heykel Müzesi, Dirimart, Pilevneli, Gama Galeri gibi birçok sayıda sanat merkezi ve müzenin gezildiğini belirten Doç. Dr. Göksun Yener, sanatçı atölyeleri ile şehrin tarihi ve kültürel mekânlarının da ziyaret edildiğini belirtti. Gezi çerçevesinde hem görsel ve hem de teorik olarak öğrencilere bilgi verildiğini belirten Doç. Dr. Göksun Yener, bu gezileri Ankara, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri ile sürdürmek istediğini belirtti.

Yener ayrıca, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’e, GSF Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek’e, bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti.