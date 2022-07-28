NEVÜ’den ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’

Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde Nevşehir’de, devlet ve vakıf üniversitelerin katılımlarıyla ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’ açılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 18 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin başlamasıyla birlikte Nevşehir’de devlet ve vakıf üniversitelerin katılacağı ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın düzenleneceğini söyledi. Aktekin; “Üniversitemizin de üyesi bulunduğu Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı tercih döneminde 25 Temmuz -3 Ağustos 2022 tarihleri arasında ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ düzenleniyor. Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi başta olmak üzere isteyen diğer devlet ve vakıf üniversitelerinin de katıldığı üniversite tanıtım ve tercih fuarının bir ayağını da üniversitemiz öncülüğünde ve desteğinde 31 Temmuz 2022 tarihinde Nevşehir NissaraAVM’de gerçekleştireceğiz. Üniversitemiz ve diğer üniversiteler alanında uzman personel eşliğinde fuar alanında açacakları bilgilendirme ve tanıtım stantlarını ziyaret edecek olan öğrenciler ve ailelerini sahip oldukları bölüm ve programlar, sundukları imkanlar, ulaşım ve barınma olanakları gibi bir çok konuda bilgilendirecek. Üniversite olarak ayrıca 03 Ağustos 2022 tarihine kadar diğer şehirlerde düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’na da katılarak, üniversitemizi daha fazla öğrencinin tercih etmesi için yerimizi alıyoruz” diye konuştu.