NEVÜ’den Makale Çağrısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Dergisi, sosyal bilimlerde dijitalleşme ile ilişkili aday makaleleri değerlendirmeye alarak ’Dijitalleşme’ üzerine özel sayı yayımlayacak.

Yılda 4 sayı olarak yayınlanan ve ’DergiPark’ üzerinden yayın yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ’Dijitalleşme’ özel sayısı çıkaracak. Sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Konuyla ilgili açıklamada bulunan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Tarih boyunca teknolojik gelişmeler uygarlıkları derinden etkilemiştir. Teknolojik gelişmeler insanların iş görme biçimlerinden, ekonomik yaşamlarına, eğitimlerinden ulaşımlarına kadar birçok noktada farklılıkları beraberinde getirmiştir. İnsanlar bu farklılıklara uyum sağlamışlar ve yeni gelişmelere zemin hazırlamışlardır. İçerisinde bulunduğumuz çağda tüm bu farklılaşma, gelişme ve ilerlemeler çok yüksek hızlara ulaşmıştır. Bugün dünyada milyarlarca insan akıllı telefon sahibidir. İnternet ve sosyal medya insanların parmaklarının ucuna kadar gelmiştir. Alışveriş, ulaşım, müzik, spor, eğitim gibi neredeyse tüm etkinliklere dijital yöntemlerle ulaşılabilmektedir. Akıllı saatler, gözlükler, kendi interneti olan giyilebilir ürünler, elektronik kitaplar, yazılım ile kontrol edilen araçlar, yapay zekâ, robot ev aletleri, elektronik para, insan gücünün yerini bilginin alması ve benzeri inovatif gelişmeler ‘Dijitalleşme’ başlığı altında değerlendirilmektedir. Dijitalleşme ile birlikte bilginin üretim ve dağıtım hızı çok büyük değerlere ulaşmıştır. Şirketlerin ve ülkelerin veriyi bir maden olarak kullandığı bu dijital çağda, insanların tüketim alışkanlıkları bu yolla belirlenmekte, bireyselleştirilmiş pazarlama yöntemleri kullanılmaktadır. Her geçen gün yeni bir dijital araç insanların yaşamına girmekte ve daha fazla insan dijitalleşmeyi deneyimlemektedir. İnsanların ve kurumların kendi dönüşümü ve yapılanmasının dijitalleşme bağlamında gerçekleştirilmesi ve dijitalleşme bağlamında bilimsel araştırmaların yapılması ve teşvik edilmesi sosyal bilimler için önem arz etmektedir. Bu amaçla Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan SBE Dergisi tarafından ‘Dijitalleşme’ özel sayısı çıkarılacaktır ” dedi.

Başvuru ve Yayın Hakkında

Sosyal bilimlerde dijitalleşme ile ilişkili aday makalelerin değerlendirmeye alınacağı özel sayıya katkıda bulunmak isteyen araştırmacıların makalelerini, DergiPark sistemi üzerinden NEVÜ-SBE Dergisine 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüklemeleri gerekmektedir. Özel sayının 31 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanması planlanmaktadır. Makale şablonu, yazım kuralları ve gerekli belgeler aynı adreste bulunabilir. Dergi kurallarına uygun biçimde gönderilen makaleler derginin etik kurallarına uygun olmaları halinde iki ayrı hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Gönderilen aday makalelerin yayımlanması editör onayı ve hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanmasına bağlı olup, NEVÜ-SBE Dergisi yayın kuralları ve ilkelerinin özel sayılar için de geçerlidir.