NEVÜ’den akademisyen alım ilanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı akademik birimlerine toplam 19 öğretim üyesi ataması yapılacağını söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda açmayı planladıkları yeni bölüm ve programlar ile birlikte akademik kadroyu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Aktekin; “Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi’ ilan edilen üniversite olarak üniversitemiz, bulunduğumuz şehir, bölge ve ülkemiz için önemli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Gelişmiş akademik ve fiziki alt yapımız, nitelikli akademik kadromuz ve geniş ölçekli bölüm ve programlarımız ile ülkemizin tercih edilme oranı oldukça yüksek üniversite olarak belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızla birlikte akademik kadrolarımızı da güçlendiriyoruz. Bu çerçevede üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Turizm Fakültesi’nin akademik birimlerine profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacağız” diye konuştu.

1 Profesör, 8 Doçent ve 10 Dr. Öğretim Üyesi Alınacak

28 Kasım 2022 tarih ve 32027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ’Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ hükümleri dâhilinde 1’i profesör, 8’i doçent ve 10’u da doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 19 öğretim üyesi ataması yapılacak. NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Turizm Fakültesi’nin akademik birimlerinde açık bulunan profesör ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24.ve 23. maddeleri ile ’Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.