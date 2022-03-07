NEVÜ’den "AgroYouth - Turkey Edition" Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Arş. Gör. Cihat Özer danışmanlığında hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "AgroYouth-Turkey Edition" isimli Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi 24 Şubat-05 Mart 2022 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Türkiye, Hırvatistan, İtalya, Makedonya, Portekiz, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nden 38 gencin yer aldığı projede, Avrupa’nın ve ülkemizin kırsal bölgelerinde uygulanabilecek girişimcilik fikirleri ve fırsatlar sayesinde bu bölgelerin gençler için daha çekici hale getirilebilmesi üzerine atölye çalışmaları ve dış alan aktiviteleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında NEVÜ’de bir dizi etkinlik düzenleyen katılımcılar, NEVÜ’lü öğrencilere Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı ve "AgroYouth - Turkey Edition" projesi hakkında bilgi verdikten sonra, projede hazırlanan iş fikri geliştirme simülasyonu düzenledi.

Etkinlik sonrası NEVÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ile bir araya gelen katılımcılar, kendilerine proje hakkında bilgi verdi.