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NEVÜ’de TKDK Proje Hazırlama eğitimi başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde hazırlanan ‘TKDK Proje Hazırlama Eğitimi’ başladı. NEVÜ öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, üç gün sürecek.

NEVŞEHİR 19.04.2022, 17:03
NEVÜ’de TKDK Proje Hazırlama eğitimi başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde hazırlanan ‘TKDK Proje Hazırlama Eğitimi’ başladı. NEVÜ öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, üç gün sürecek.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan etkinliğin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, TKDK Personel İşleri Koordinatörü Emrah Şenoğlu, TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, Akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

“NEVÜ’lüler IPARD projelerinde danışmanlık yapabilecek”

Etkinlikte konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, eğitimin NEVÜ ve TKDK arasında imzalanan protokolle dayanarak, üniversite akademik ve idari personeliyle öğrencilerine ücretsiz verileceğini vurgulayarak, “Eğitime Üniversitemizden 129 öğrenci, 32 akademik personel ve 8 idari personel olmak üzere, 169 kişi ön kaydını yaptırmıştır. Bu eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz ve personellerimiz, IPARD projelerinde de danışmanlık yapabilecek. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bizler, hem öğrencilerimizin hem de akademik ve idari personellerimizin Nevşehir’e, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak ve istihdamı arttıracak projelerle katkı vermeleri istiyoruz ve destekliyoruz. Bu eğitimin de Üniversitemize ve Nevşehir’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Aktekin konuşmasında ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitenin ’Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasına, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın (YÖKAK) turizm alanında yetkilendirdiği tek kuruluş olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından da üniversitenin Turizm Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans Programlarının ise ‘Tam Akreditasyon’ ile akredite edildiğine değindi.

Üniversitenin Turizm İşletmeciliği ile Turizm Rehberliği programlarıyla Türkiye’de ilk akredite olmuş fakülteler arasında yerini almasının yanı sıra Türkiye’nin tek Turizm Araştırma Enstitüsüne sahip olduğunu belirten Rektör Aktekin, Nevşehir Valiliği, Kapadokya Alan Başkanlığı, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla şehrin, bölgenin ve ülkenin sahip olduğu değerleriyle gelişip kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Bu eğitim Nevşehir’de proje danışmanı sayısını arttıracak”

Ardından söz alan TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, TKDK Proje Danışmanlık Hizmetleri IPARD programının en önemli paydaşları arasında yer aldığını hatırlatarak, “Bu eğitimin Nevşehir ilinde proje hazırlama konusunda danışman sayısını artırma ve buna bağlı olarak kaliteli proje sayısını artırmaya katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Bu eğitim için gayretlerini esirgemeyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e ve Üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“20 binin üzerinde sözleşmesi imzalanan proje var”

Etkinlikte eğitimin genel hatları hakkında bilgi veren TKDK Personel İşleri Koordinatörü Emrah Şenoğlu ise, TKDK ile NEVÜ arasındaki protokolün Türkiye’de imzalanan ilk protokol olduğunu hatırlattı. Protokolün; Proje Danışmanı yetiştirme ve girişimciler kazanma gibi hedefleri olduğunu belirten Emrah Şenoğlu, “Projenin en önemli amacı ise ‘Proje Kültürü’nü tanıtıp öğretmek. 2011 yılında kurumumuz akredite oldu ve 19 bini tamamlanmış yaklaşık 20 binin üzerinde sözleşmesi imzalanan yani sonuç aşamasında olan proje başvurusu var” diye konuştu. AB’nin aday ülkelerdeki kırsal kalkınmayı amaçlayan IPARD programından da bahseden Emrah Şenoğlu, şu anda 42 ilde verilen hibe destekleriyle yaklaşık 8 milyar TL ödeme yaptıklarını ifade etti.

Eğitim üç gün sürecek

Konuşmaların ardından etkinlik, TKDK İletişim Uzmanı İbrahim Ceylan, Proje Başvuru Kabul Amiri Taner Karacan’ın sunumlarıyla devam etti.

Üç gün sürecek olan eğitimlerde “IPARD Programı Uygunluk Kriterleri”, “Sıralamalar ve Harcamalar”, “Başvuru Paketi İçeriği ve İlgili Formlar”, “İş Planı Hazırlama”, “Teklifler ve Teklif Alma”, “Sözleşme-Zeyilname İşlemleri”, “PİKK (Teknik Proje)”, “Ödeme Talep Paketi Hazırlama”, “Ödeme Öncesi Yerinde Kontrol” konularında eğitim verilecek.

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