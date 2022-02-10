NEVÜ’de tiyatro şöleni ’Kadınlar İstasyonu’ ile devam ediyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Konya Devlet Tiyatrosu bünyesinde Demet Bozkurt’un yazdığı ve Can Ali Çalışandemir’in yönettiği ’Kadınlar İstasyonu’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de tiyatro severlerle buluşacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından, NEVÜ’nün beşinci tiyatro gösterisi 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat: 19.00’da ’Kadınlar İstasyonu’ adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. İlgili protokol kapsamında; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri öğrenciler için 10 TL ve tam bilet fiyatları ise 18 TL olarak belirlenirken, tiyatro severler biletlerini Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.