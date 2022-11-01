NEVÜ’de “Psikolojik Dayanıklılık” ve “Kendime İyi Bak” konulu söyleşi düzenlendi

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine yönelik, “Psikolojik Dayanıklılık” ve “Kendime İyi Bak” konulu söyleşi düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütünün temasını 2022 yılı için "Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim" olarak belirlediği ’10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’ çerçevesinde Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda söyleşi programı gerçekleştirildi.

Söyleşi programında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Murat Arslan ve 15 Temmuz Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Psikolog Gülşen Çelik Köke ruhsal iyilik halinin korunması, iyileştirilmesi ve desteklenmesi konusunda bireylerin farkındalığını arttırmak amacıyla Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirdi.