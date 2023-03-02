NEVÜ’de profesör ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Besim Tolga Uyar’ın Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı Profesör kadrosuna ataması yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ataması yapılan Prof. Dr. Besim Tolga Uyar’a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Aktekin, “Fiziki ve nitelikli alt yapısıyla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan ve Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede üniversitemizin farklı akademik birimlerinin profesör kadroları için başvuruda bulunduğumuz Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başvurumuz üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kadro tahsisi taleplerimizi olumlu karşıladı. Biz de YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde bir profesörümüzün daha üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi’ne atamasını gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle atamasını gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Besim Tolga Uyar’a şahsım ve üniversitem adına görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.