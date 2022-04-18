NEVÜ’de "Öğrencilere Yönelik" etkinlikler devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından öğrencilere yönelik "Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı", "DGS’ye Hazırlık çerçevesinde Matematik Kursu" ve "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinlikleri düzenlendi.

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) bünyesinde Öğr. Gör. E. Eylül Erul koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı" etkinliği, Öğr. Gör. Ömer Akçayır ve Öğr. Gör. Gülçin Çalışkan koordinatörlüğünde "DGS’ye Hazırlık Çerçevesinde Matematik Kursu" etkinliği ve Öğr. Gör. Nurdan Demir koordinatörlüğünde "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinliği öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı

Öğr. Gör. E. Eylül Erul koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı" etkinliği ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek olmak ve mesleki hayatta karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amaçlandı. Bu amaçla yapılan 3 saatlik seminer programında; kendini tanıma ve tanıtma becerileri, öz güveni arttırma çalışmaları, sahne (kürsü) ve mikrofon korkusunu yenme uygulamaları, iletişim kavramı, öğeleri ve teknikleri, beden dili kavramı ve örnek uygulamalar, sunum kavramı ve sunum teknikleri gibi konular interaktif (uygulamalı) yöntemlerle ele alındı.

"DGS’ye Hazırlık Çerçevesinde Matematik Kursu"

Öğr. Gör. Ömer Akçayır ve Öğr. Gör. Gülçin Çalışkan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "DGS’ye Hazırlık Çerçevesinde Matematik Kursu" çalışmasıyla meslek yüksekokulu öğrencilerinin dikey geçiş sınavı (DGS) için matematik becerilerine destek olmak amaçlandı. Bu amaçla yapılacak olan matematik çalışmasında genel olarak DGS sınavında sorulan matematik sorularına yönelik olarak soru çözümü gerçekleştirilmekte ayrıca DGS’ye nasıl çalışılacağı konusunda bilgiler verildi.

"Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi"

Öğr. Gör. Nurdan Demir koordinatörlüğünde meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla, "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi. Bu amaçla yapılacak olan atölye çalışmasında genel olarak öğrenme ve başarının ne olduğu, hedef belirleme ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağı, başarıya giden yolda motivasyonun nasıl artırılacağı, karşımıza çıkan engelleri aşma yöntemleri, olumlu ve doğru düşünme teknikleri gibi konular interaktif yöntemlerle ele alındı. "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinliği çerçevesinde ayrıca 10 hafta sürecek atölye çalışmaları düzenlenmekte.