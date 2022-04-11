NEVÜ’de ‘NİÇİN’ konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER), Turizm Fakültesi işbirliğinde ’NİÇİN’ konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Kariyer Birim Temsilcisi Dr. Meral Dursun Küçükoğlu’nun yaptığı seminere; Turizm sektöründe yönetim danışmanlığı, iç denetim uygulamaları, koordinatörlük görevleri yerine getirmiş, yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilik, eğitim ve danışmanlık görevlerinde bulunan Serdar Alpakgir konuşmacı olarak katıldı. ‘NİÇİN’ sorusu ile turizm sektörü çalışanlarının yaptıkları işleri ve işleri yapış şeklini sorgulatmak amaçlanması olarak tanımlayan Alpakgir, sektörden ve yaşadığı deneyimlerinde yola çıkarak ’NİÇİN’ sorusuna verilecek yanıtlar çerçevesinde yapılacak işlerin önemini ve nasıl farklılaşabileceği hakkında bilgi verdi.

Seminer sonunda NÜKMER Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Yağlı ve Turizm Fakültesi Kariyer Birim Temsilcisi Dr. Meral Dursun Küçükoğlu, katılımlarından dolayı Serdar Alpakgir’e teşekkür belgesi takdim etti.