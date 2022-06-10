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NEVÜ’de “Minik Eller” sergisi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi çerçevesinde “Minik Eller” sergisi gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR 10.06.2022, 16:56
NEVÜ’de “Minik Eller” sergisi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi çerçevesinde “Minik Eller” sergisi gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aysun Erginer, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Meydan, 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Halil Demirkol, NEVÜ akademik ve idari personeli ile 19 Mayıs İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersin yürütücüsü Doç. Dr. Vedat Aktepe danışmanlığında yapılan sergide, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan öğretmen adaylarının 19 Mayıs İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışmalar yer aldı. Ayrıca sergide “resim yapma ve boyama, yüz boyama, kesme yapıştırma, çimlendirme, uyarı levhaları, atık maddelerden kumbara yapma” gibi etkinlikler sergilendi.

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