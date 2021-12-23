NEVÜ’de ’Matematiğin Gizemli Tarihine Bir Bakış’ Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Matematik Kulübü tarafından NEVÜ’lü öğrencilere, matematik biliminin farklı yanlarını tanıtmak için düzenlenen seminer serisinin ikinci etkinliği NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Matematik Bölümü’nden mezun öğrencilere yönelik ’Matematikte Lisans Sonrası Hayat’ başlıklı ilk seminerin ardından NEVÜ Matematik Kulübü üyelerine ikinci seminerde popüler matematik konusunda verildi. Matematik bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç tarafından ’Matematiğin Gizemli Tarihine Bir Bakış’ başlığı ile gerçekleşen seminer ‘Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi’ kapsamında yer aldı. Matematiğin keşif yolculuğunda birçok farklı bölümden öğrenci ve akademisyeni bir araya getiren, Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç öncülüğünde gerçekleştirilen sunumda matematiğin nerede ve nasıl başladığı öğrencilere anlatıldı. Matematik tarihinin ilk iki dönemi olarak kabul edilen Mısır-Mezopotamya ve Antik Yunan uygarlıklarında matematiğin doğuşu hakkında bilgiler verildi. Günümüze kadar ulaşan Ahmes ve Moskova Papirüsü tanıtıldı. Öğrencilere Mezopotamya’nın öncü medeniyetlerinden Babillerin matematiğe yaptığı katkılar video gösterimleri ile anlatıldı. Diğer yandan, Antik Yunan döneminde matematik tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmış olan Thales, Pisagor, Öklid ve Arşimet gibi bilim insanlarının kendi isimleriyle ünlenen çalışmalar da anlatıldı.

Matematik tarihinde geometri alanındaki ilk keşifler ve ortaya çıkış öyküleri ile devam eden seminer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi el yazısı ile kaleme aldığı geometri kitabı tanıtılarak sonlandırıldı.