NEVÜ’de ‘Leylâ ile Mecnun’ Tiyatro Oyunu sahne alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde İskender Pala’nın yazdığı ve Mustafa Kurt’un yönettiği "Leylâ ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de tiyatro severlerle buluşacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ’de her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından 2022-2023 eğitim- öğretim yılının üçüncü tiyatro gösterimi 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat: 20:00’de "Leylâ ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

Tiyatronun Konusu:

Leylâ ile Mecnun’un aşkları eski bir efsanedir. Leylâ ile Mecnun arasında geçen, birbirine kavuşamayan ve aşkları uğruna ölen iki gencin öyküsüdür.

Tarih: 23 Kasım 2022 Çarşamba Günü

Saat: 20:00

Yer: NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu

Bilet Temini

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Biletini Al: https://www.biletinial.com/tiyatro/leyla-ile-mecnun-dt