NEVÜ’de Kişisel ve Karma Resim Sergisi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik küratörlüğünde, Elmas Bayraktar ve Mehtap Saldıray’ın eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi ve NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinin yer aldığı karma sergi açıldı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen serginin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kemal Yılmaz, NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, GSF Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. N. Göksun Yener, bölgenin değerli sanatçıları, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri, Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve davetliler katıldı. Açılış öncesi sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi veren NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik; “Alanlarında nitelikli sanatçılar ile öğrencilerimizi bir araya getirerek öğrencilerimizin sanatsal gelişimine katkıda bulunmak, güzide iki kurumumuz arasındaki etkileşim ve iletişimi artırmak, sanat eğitimimiz ve gelecek nesil adına oldukça önem arz etmektedir. Bu çerçevede bugün de NEVÜ olarak Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ile üniversitemiz GSF Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinin yer aldığı sergilerin eş zamanlı olarak açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bir hafta süresince gezebilecek sergimizde yağlıboya-akrilik-baskıresim-kolajdan oluşan yaklaşık 50 eser yer almakta. Serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere, üretimleri ile ülkenin sanat dinamiklerine katkı sunan değerli öğretim elemanlarımıza, öğretmenlerimize ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu bağlamda, NEVÜ Sanat Koleksiyonu’nun etkinliklerine ve projelerimizin gerçekleşmesine her daim destek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Semih Aktekin başta olmak üzere, GSF Dekanımız Prof. Dr. Göksel Şimşek’e, Resim Bölümü başkanımıza ve öğretim elemanlarımıza, süreçte büyük desteğini gördüğümüz üniversitemizin tüm birimlerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversite olarak öğrencilerin eğitimleriyle birlikte sosyal ve kültürel anlamda da gelişimine katkıda bulunacak her türlü faaliyeti önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ise sergide eserleri bulunan sanatçı akademisyen ve öğretmenler ile emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra katılımcılar ile birlikte serginin açılışını yaparak eser sahiplerinden sergide yer alan eserler hakkında bilgi alan Rektör Aktekin, sergi sonunda ayrıca akademisyen, sanatçı ve öğretmenlere teşekkür belgesi takdiminde bulundu.