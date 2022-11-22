NEVÜ’de ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ düzenlenecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ düzenlenecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM), Nevşehir Barosu, Nevşehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü işbirliği ile kadına yönelik her türlü eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi ve bu yönde farkındalık oluşturmak üzere 23 Kasım 2022 tarihinde ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ etkinliği düzenlenecek. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinlik; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Zehra Çalışkan’ın günün anlam ve önemine dair yapacakları açılış konuşmalarıyla başlayacak. Program daha sonra saat 10.45’de NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Gülhan Küçük Öztürk’ün ’Şiddet ve Kadın Ruh Sağlığı’, saat 11.15’de Nevşehir Barosu Avukatlarından Av. Ebru Ekici’nin ’Kadına Yönelik Şiddet ve Ceza Hukuku’ ve saat 11.45’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nevşehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Edip Kahiloğulları’nın ’Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Karşısında, Güçlenmenin Yanında duran Üniversiteler’ başlıklı sunum ve konuşmalarıyla devam edecek.

Yapılan konuşma ve sunumların ardından program, konuşmacılara ve emeği geçenlere teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erecek.