NEVÜ’de Japon Tapınakları Ve Japon Festivali Minyatürleri sergileniyor

Japon Büyükelçiliği tarafından gönderilen ünlü Japon tapınakları ile Japon festivallerine ait önemli ögeleri yansıtan minyatürler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kütüphanesi’nde sergilenmeye başladı.

Japon Kültüründe yaşanmış ya da kurgulanmış bir olayın üç boyutlu minyatürü olarak tanımlanan dioramalar, köklü bir geçmişe sahiptir. Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kütüphanesi’nde sergilenen dioramalar içinde NEVÜ’ye hediye edilen Kinkaku-ji (Altın Köşk Tapınağı) da bulunuyor. Japonya’nın Kyoto şehrinde bulunan ve bir Budist tapınağı olan Kinkaku-ji, 1994 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Kütüphanede sergilenen bir diğer maket ise taş ve bronz fenerleriyle ünlü Kasuga-taisha (Kasuga Büyük Tapınağı). Bu tapınak da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.

Ayrıca Japon festivallerine ait önemli ögeleri yansıtan bir minyatür de sergilenen eserler arasında bulunmakta. Bu minyatür içerisinde, taşınabilir Shinto Tapınağı, geleneksel Japon davulu olan Taiko, maskeler ve fenerler yer almakta olup Japon festivali atmosferi oluşturulmuştur. Tüm eserler Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kütüphanesi’nde görülebilir.