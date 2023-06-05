NEVÜ’de doçent ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar uyarınca Turizm Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Eda Özgül Katlav, Doç. Dr. Şule Ardıç Yetiş, Doç. Dr. Alper Altın ve Doç. Dr. Hatice Topcu’nun ataması yapıldı.

Ataması yapılan Doçentlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yönetim olarak üniversitenin akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu istikametinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken ve doçentlik sınavını başarıyla tamamlayan Doç. Dr. Eda Özgül Katlav’ın ve Doç. Dr. Şule Ardıç Yetiş’in, Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken ve doçentlik sınavını başarıyla tamamlayan Doç. Dr. Alper Altın ile Doç. Dr. Hatice Topcu’nun doçentlik kadrolarına atamalarını gerçekleştirdik.

Şahsım ve üniversitem adına atamasını gerçekleştirdiğimiz Doçentlerimize görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Ataması Yapılan Doçentler

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna Doç. Dr. Eda Özgül Katlav’ın, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna Doç. Dr. Şule Ardıç Yetiş’in, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Doçent kadrosuna Doç. Dr. Alper Altın ve Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna Doç. Dr. Hatice Topcu’nun ataması yapıldı.