NEVÜ’de doçent ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan 1 akademik personelin ataması yapıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi’ ilan edilen üniversite olarak, üniversite bünyesinde yeni açtıkları ve açmayı planladıkları bölüm ve programların yanı sıra akademik kadroyu da belirledikleri hedefler doğrultusunda güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin, bu çerçevede YÖK tarafından üniversiteye verilen kadro dahilinde doçentlik sınavını başarı ile tamamlayarak üniversitenin Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Doçent kadrosuna ataması yapılan Doç. Dr. Neşe Acar’a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olması ile birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.