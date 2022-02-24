NEVÜ’de ’Cappin2c Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Programı’ girişimci adaylarını bekliyor

Kapadokya Teknopark tarafından geliştirilen Kapadokya Uluslararası Kuluçka Merkezi (CAPPIN2C) teknoloji tabanlı girişimcilik programı, 18 Mart 2022 tarihine kadar başvuru almaya devam ediyor.

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin yaptığı yazılı açıklamada; "Kapadokya Teknopark tarafından geliştirilen ve üniversitemiz kampüs alanında hizmet veren Kapadokya Uluslararası Kuluçka Merkezi (CAPPIN2C) teknoloji tabanlı girişimcilik programı, 18 Mart 2022 tarihine kadar başvuruları almaya devam etmekte. Girişimcilerin www.cappin2c.com internet sitesi üzerinde kolaylıkla başvuru yapabilecekleri programa teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri olan ve gerçekleştirilebilir iş fikirleri kabul edilmektedir. CAPPIN2C programına kabul edilecek girişimcilere iki aşamalı özel hazırlanmış bir eğitim programı uygulanmakta olup, temel girişimcilik, iş planı ve kanvas hazırlama, dijital pazarlama, sunum teknikleri gibi başlıklar altında gerçekleştirilecek olan eğitimler ile girişimcilerin teknoloji tabanlı, profesyonel ve başarılı işletmelere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Eğitimlerden sonra girişimcilere deneyimli mentorlar atanmakta ve başarılı girişimcilere ise kuluçka merkezinde çalışma alanı tahsis edilmektedir. Prototip geliştirme sürecinin sonunda girişimciler yatırımcıların karşısına çıkmaktadırlar. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi olmanın önemli avantajlarından birisi de kampüs alanı içerisinde ücretsiz olarak hizmet vermekte olan CAPPIN2C kuluçka merkezinden faydalanabiliyor olmaktır. Tüm öğrencilerimizi bu önemli fırsatı değerlendirmeye ve başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi.