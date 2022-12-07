NEVÜ’de ‘Bulaşıcı Hastalılar ve HIV-AIDS’ konulu eğitim düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Nevşehir Devlet Hastanesi iş birliği ile 01 Aralık Dünya AIDS Günü çerçevesinde ‘Bulaşıcı Hastalılar ve HIV-AIDS’ konulu eğitim düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Nevşehir Devlet Hastanesi personeli Uzm. Dr. Şeyma Çifci’nin konuşmacı olduğu eğitime, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Uzm. Dr. Şeyma Çifci ‘Bulaşıcı Hastalılar ve HIV-AIDS’ başlıklı sunumunda bireyi ve toplumu AIDS’ten korumada farkındalığı artırmanın öneminden bahsederek, bulaşma yolları, riskli gruplar, HIV’in tanı yöntemleri, HIV enfeksiyonu tedavileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

HIV enfeksiyonun doğal seyrinden bahseden Dr. Şeyma Çifci, “Tedaviye erken dönemde başlanması, düzenli takip ve tedavi ile bulaşın engellenmesi, kişinin yaşam süresinin uzaması, yaşam kalitesinin artması, HIV ile ilişkili hastalık ve ölümlerin azaltılması sağlanabilmektedir. Ayrıca doğumdan önce anneye ve doğum sonrası bebeğe uygulanan koruyucu tedavi ile anneden bebeğe HIV bulaş büyük ölçüde önlenebilmektedir. HIV, artık ölümcül bir hastalık değildir. Ömür boyu tedavi ile kontrol altında tutulmaktadır” diye konuştu.

Eğitim, Uzm. Dr. Şeyma Çifci’nin katılımcıların sorularını cevaplandırılması ile sona erdi.