NEVÜ’de “Afet Sonrası Psikososyal Destek” eğitimi verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından ‘Eğitici Farkındalık Eğitimleri’ çerçevesinde “Afet Sonrası Psikososyal Destek” konulu webinar düzenlendi.

NEVEMM tarafından hazırlanan ve Uzm. Klinik Psikoloğu Müge Göğebakan’ın eğitici olarak katıldığı “Afet Sonrası Psikososyal Destek” konulu webinara NEVÜ akademik personeli katıldı.

Afet öncesinde alınabilecek önlemler ve afet sonrasında yaşanılabilecek duygular ve psikolojik semptomlar hakkında bilgi veren Müge Göğebakan, yaşanan afet olayında şok ile birlikte korku, endişe, çaresizlik ve suçluluk duyguları yaşanmasının normal tepkiler olduğunu, ayrıca dikkat ve odaklanma zorlukları, hayattan kopmuşluk hissi gibi akut belirtilerinin yaşanabileceğini bildirerek “Psikolojik İlkyardım” konusunda detaylı bilgi aktardı. Göğebakan, afeti ilk olarak yaşayan bireylerin belirli periyodlarla takibinin ve ancak afetten sonra 3. ayın sonunda yaşanılan psikolojik zorlukların devam etmesi ya da şiddetlenmesi görülürse bir uzmandan psikiyatrik ve psikolojik danışma alınmasının uygun olabileceğini ifade etti.

Ayrıca bu dönemde eğitimcilerin öğrencilerin ihtiyaçlarını sorması ve buna yönelik uzaktan eğitim ile devam eden süreçte film izleme etkinlikleri gibi toplantılar yapılmasının faydalı olacağını ifade etti. Afet sonrasında yaşanılan kriz ve travmanın kişilerin öz yeterlik becerilerini sekteye uğratabileceğini ifade eden Göğebakan, öğrencilerin irade ve karar mekanizmalarını tekrar geri kazanmaları için onlar adına karar vermemenin aksine, öğrencilere eğitim ve yaşamları ile ilgili seçenekleri olduğunun hatırlatılmasının önemine değindi.

Son olarak afetten ikincil derecede etkilenen bireylerin travmayı doğrudan yaşayan bireylerin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği gibi gerçekçi olmayan beklenti ve sözlerde bulunmasının zararlı olabileceğini vurgulayan Müge Göğebakan, bu kişilerin afetten ilk derecede etkilenen bireylere ellerinden gelen yardımı yapmaları, ancak iyileşmenin zaman alabileceğini, iyileşme sürecinin travmayı doğrudan yaşayanların bireysel farklılıklarına göre değişebileceğini ve bu süreçte bazen güçlü durmanın zor olabileceğinin de kabul edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Webinarın video kaydına NEVEMM’in Youtube kanalından ulaşılabilirsiniz: https://www.youtube.com/@nevemm