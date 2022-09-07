NEVÜ’de “5. Uluslararası Malzeme Bilimi, Makina ve Otomobil Mühendisliği ve Teknolojisi” konulu konferans gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından ‘5. Uluslararası Malzeme Bilimi, Makina ve Otomobil Mühendisliği ve Teknolojisi Konferansı (Kapadokya IMSMATEC 2022)’ gerçekleştirildi.

NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından 02-04 Eylül tarihlerinde Nevşehir’in Ürgüp İlçesi Perissia Otel’de düzenlenen ve iki gün süren konferansa; Türkiye, Fransa, ABD, Pakistan ve Tunus gibi ülkelerden bilim insanları, mühendisler, sanayi kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, NEVÜ tanıtım filminin gösterimiyle başlayan konferansın açılış konuşmalarını Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Fatma Zehra Koçak, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı ve NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Kapadokya IMSMATEC 2022 Konferansı, 2 gün boyunca birbirinden değerli sunumlar, tartışmalar ve fikir alışverişleriyle online ve yüzyüze olarak tamamlandı.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Cemal Çarboğa online açılışı gerçekleştirilen ve online/yüz yüze olarak, farklı disiplinleri hedeflemek üzere geniş çerçeveli konu başlıklarıyla bu alanlarda çalışan akademisyenleri, mühendisleri ve ilgili sektör çalışanlarını bir araya getiren IMSMATEC 2022 ile bilgi birikiminin tecrübeyle yoğurulmasını ve iş birliğine imkan sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İki gün süren konferansta özel ve bilimsel çalışmalarıyla katılan yaklaşık 82 bilim insanı ve sanayi temsilcilerini bir araya getirdiklerini söyleyen Çarboğa, IMSMATEC 2022’nin düzenlenmesine gerek maddi, gerekse manevi destekleri bulunan başta NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimi olmak üzere herkese Düzenleme Kurulu adına teşekkür etti.