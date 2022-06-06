NEVÜ’de 2 yeni doçent ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde Dr. Öğr. Üyesi kadrolarında görev yaparken, doçentlik sınavlarını başarı ile tamamlayan 2 akademik personelin ataması yapıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; ataması yapılan doçentlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Aktekin; “Üniversitemizi her alanda olduğu gibi akademik kadro olarak da belirlediğimiz hedefler doğrultusunda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin farklı birimlerinde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan ve doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan 2 akademik personelimizin doçentlik kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Doçentlerimize şahsım ve üniversitem adına yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

NEVÜ Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Burcu Özer Kılıç ‘Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı’na ve Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz ise ‘Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’na atandı.