NEVÜ’de 2 akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi’ne 1 profesör ve 1 doçent ataması yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Özlem Fındık’ın Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı ‘Profesör’ kadrosuna, Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın’ın ise Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı ‘Doçentlik’ kadrosuna ataması yapıldı. NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’nin farklı bölümlerine ataması yapılan profesör ve doçente yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptığı yazılı açıklamada; “Üniversitemiz ’Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasında ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan, sahip olduğumuz fiziki ve nitelikli alt yapımızla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer alan bir üniversite. Ülke genelindeki üniversiteler arasında da en çok tercih edilen ve öğrenci odaklı yönetimi benimseyen üniversite olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, şehrimizin ve ülkemizin bizlerden beklentilerini de göz önüne alarak yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm, programlar ve akademik kadromuzla hızlı gelişip büyümeye de devam ediyoruz. Bu çerçevede de bugün üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi’nin değişik akademik birimlerine YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde 1 profesör ve 1 doçentin atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına atamasını gerçekleştirdiğimiz hocalarımıza, bir kez daha görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.