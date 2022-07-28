NEVÜ, Üniversite Adayı Amasyalı gençlerle buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), dördüncüsü Amasya Üniversitesi tarafından koordine edilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’na katıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla daha önce Erzincan, Sivas ve Tokat’ta düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ Amasya ile sürüyor. Amasya Üniversitesi Milli Hâkimiyet Yerleşkesi’nde düzenlenen Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın açılışı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin stantlarını ziyaret eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve protokol üyeleri, stant görevlilerinden bilgi aldı.

NEVÜ tanıtım ve tercih standına yoğun ilgi

Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan NEVÜ tanıtım standına üniversite adayı gençler ve alileri yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden üniversite adayı gençler ve ailelerine Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste; 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

NEVÜ 3 Ağustos’a kadar üniversite adayı öğrencilerle buluşacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 3 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek olan Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarında, üniversite adayı gençler ve aileleriyle buluşmaya devam edecek.

Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarının programı ise şu şekilde;

Yozgat; 29 Temmuz 2022 Cuma, Yozgat Cumhuriyet Meydanı

Kırşehir; 30 Temmuz 2022 Cumartesi, Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi

Nevşehir; 31 Temmuz 2022 Pazar, Nissara Alışveriş Merkezi 2. Kat

Niğde; 1 Ağustos 2022 Pazartesi, Niğde Belediye Başkanlığı Önü, Yukarı Kayabaşı Mah.

Kayseri; 2 Ağustos 2022 Salı, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı / Kocasinan

Malatya; 3 Ağustos 2022 Çarşamba, Eski Soykan Parkı İnönü Cad. (Kapalı Çarşı Karşısı)