NEVÜ Turizm Fakültesi’nden ’Turizmde Sürdürülebilir Girişimcilik Konferansı’ düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi tarafından turizmde sürdürülebilir girişimciliğin ele alındığı konferanslar dizisinin ilkini, Indigo Turizm (Group) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun’un davetli konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde verilen konferansa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Indigo Turizm (Group) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Tosun ve Museum Otel yöneticileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Aynı zamanda Nevşehir ve Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosluğunu görevini de yürüten Ömer Tosun konferansta, turizm sektöründe başlayan girişimcilik hikayesini paylaştı. Genç yaşta başladığı iş hayatının ilk profesyonel girişimi olan Indigo Group’un 1992 yılında halı mağazası ile faaliyetlerine başladığını dile getiren Ömer Tosun, 1998 yılında Kapadokya’nın ilk kişiye özel turlar planlayan seyahat acentesi Matiana Travel ile lüks seyahat turizmine yöneldiğini belirtti. Kapadokya’nın ilk balon firması olan Kapadokya Balloon’un da Indigo Group imzası taşıdığını ve şirketlerinin en önemli projelerinden olan Museum Hotel’in ise Kapadokya bölgesinin ilk lüks otel yatırımı olarak 2002 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ifade eden Ömer Tosun ayrıca, Cross Golf Cappadocia projesi ile Türkiye’nin ilk ve tek Cross Golf oyun alanının Indigo Group tarafından Kapadokya’da oluşturulduğunu ve Boutique Style Travel’ın Türkiye’nin lüks yurtdışı turlar konusunda en önemli seyahat oluşumu olduğunu söyledi.

Tarım ve Jeotermal alanlarında da atılımlar gerçekleştiren Indigo Group’un Kapadokya bölgesine yönelik yapmış olduğu tüm girişim örneklerinin sunulduğu konferansta katılımcıların sorularını da cevaplayan Ömer Tosun, öğrencilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konferans sonunda Indigo Turizm (Group) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun’a katılımlarından dolayı teşekkür eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, kendilerine plaket takdiminde bulundu.