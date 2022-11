NEVÜ Tarım ve Hayvancılık bölümü öğrencileri At Çiftliği gezisine katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ‘At Yetiştiriciliği Dersi’ çerçevesinde öğrencilere yönelik teknik gezi düzenlendi.

NEVÜ Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2. sınıf öğrencileri ‘At Yetiştiriciliği Dersi’ çerçevesinde ve Öğr. Gör. Arif Kızılırmak, Öğr. Gör. Murat Şen ve Öğr. Gör. Dr. Coşkun Aslan eşliğinde, Nevşehir merkez Göreme Kasabası’nda bulunan Dalton Kardeşler At Çiftliğini ziyaret etti. Teknik gezi çerçevesinde öğrenciler öncelikle atların zoolojideki yeri, atların anatomik ve fizyolojik yapıları, davranışları, ırkları, donları (renkleri), atların bakımı, beslenme ve binicilik konuları üzerinde saha uygulamaları gerçekleştirdi. At ve at yetiştiriciliğinin Kapadokya bölgesindeki tarihsel süreci hakkında bilgilendirilen ve daha sonra at biniciliğine yönelik uygulamada bulunan öğrenciler ayrıca, çiftlik idaresi ve atların yönetimi konusunda çiftlik çalışanlarından bilgi aldı.