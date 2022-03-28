NEVÜ SHMYO öğrencileri Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’nde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine yönelik Avanos ilçesindeki Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’ne teknik gezi düzenlendi.

Çocuk ve drama dersi kapsamında yapılan gezide öğrencilere Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşen Tükel koordinatörlük yaptı. Çocuk gelişimi açısından oyunun tarihi ve kültürel boyutlarını gözlemlemeleri amacıyla gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında öğrenciler “Hayal Perdesinde Karagöz ve Hacivat’a Yolculuk” etkinliğine katıldı. Ayrıca masallar ve yöresel oyunlar hakkında bilgi edinen öğrenciler, geçmişe yolculuk yapmakla birlikte keyifli vakit geçirdi.