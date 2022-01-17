NEVÜ SBE Dergisi Aralık Sayısı Yayımlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) tarafından çıkarılan ‘Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin ‘Aralık’ sayısı yayımlandı.

NEVÜ SBE Dergisi sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlıyor. Gönderilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulan ve intihal taramasından geçirilen NEVÜ SBE Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca olup, TR Dizin, SOBIAD, InfoBaseIndex, i2or 9, JournalFactor, OAJ gibi ulusal ve uluslararası dizinlerde taranıyor. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan ve ‘DergiPark’ üzerinden yayın yapan ‘NEVÜ SBE Dergisi’nin ‘Aralık’ sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/67629 linkinden ulaşılabilecek.