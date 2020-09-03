NEVÜ Rektörü Aktekin’den öğretim yılı açıklaması
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN, 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile ilgili açıklamada bulundu.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin açıklamasında, “2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminin 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Pandemi nedeniyle eğitimin yüz yüze, uzaktan, hibrid ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirilmesi hususunda analiz çalışmalarımız tüm kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde ve ilgili bütün faktörler dikkate alınarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri ve uygulamaları da yakından takip etmekteyiz. Sizlerin heyecanla beklediğini bildiğimiz ve bizlerinde bir an önce başlamasını dört gözle beklediğimiz yeni eğitim öğretim yılında derslerin nasıl uygulanacağına dair hususlar üniversitemizin Senatosu ve Yönetim Kurulu’nda görüşülecek ve alınacak kararlar en kısa zamanda sizlerle paylaşılacaktır. Sağlıklı günler ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dilerim” ifadelerine yer verdi.
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