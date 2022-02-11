banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

NEVÜ Rektörü Aktekin ’İKAF 2022 Rektörler Buluşması’na katıldı

İç Anadolu Kariyer Fuarı Rektörler Buluşması’na; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ve NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan, İç Anadolu Bölgesi üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ve üniversitelerin Kariyer Merkezi Müdürleri katıldı.

NEVŞEHİR 11.02.2022, 12:15
NEVÜ Rektörü Aktekin ’İKAF 2022 Rektörler Buluşması’na katıldı

İç Anadolu Kariyer Fuarı Rektörler Buluşması’na; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ve NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan, İç Anadolu Bölgesi üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ve üniversitelerin Kariyer Merkezi Müdürleri katıldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’22) kapsamında ’Rektörler Buluşması’ çevrim içi toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Cumhurbaşkanlığımız İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bu sene Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitemizin de aralarında bulunduğu 13 paydaş üniversitenin iş birliğinde 16-17 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan ‘İç Anadolu Kariyer Fuarı’ için etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden de konu ile ilgili bilgi ve içerikleri öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin fuara üst düzey katılımı için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Başta Nevşehir Valiliği olmak üzere, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Ticaret Odası ve tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu’ndan mezun öğrencimiz Masterchef programı ikincisi Hasan Biltekin de Kayseri’de fuarda etkinlik gerçekleştirecek” dedi. İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’22) 16-17 Mart 2022 tarihinde Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin paydaşlığı ile gerçekleşecek.

’Yetenek Her Yerde’ temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonluğunda üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. Bölgesel kariyer fuarları ilk yılında, farklı bölgelerdeki 8 ilde, 87 üniversitenin işbirliği ile düzenlenmiş olup 70 binden fazla genç yeteneği 351’i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile buluşturdu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 22 26
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 23 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11