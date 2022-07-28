NEVÜ Rektörü Aktekin, Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinlikleri hazırlık toplantısına katıldı

Ağustos ayında yapılacak olan ’Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 751. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’ öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımlarıyla Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nde hazırlık ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımlarıyla düzenlenen hazırlık ve değerlendirme toplantısına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve protokol üyeleri katıldı. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Nevşehir Valiliği Koordinesinde düzenlenecek olan ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinlikleri çerçevesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yürütülen çalışmalar ve hazırlıklara dair bilgi aldı. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde ve Nevşehir Valiliği başta olmak üzere paydaşlarla yıl boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde birçok program düzenlediklerine değinen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ’ye ismini de veren ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anma programlarına üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Üniversitenin, “Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü” olan 2021 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği etkinlik ve programların kayda değer olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.