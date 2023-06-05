NEVÜ Psikoloji bölümünden ’Kariyer Günü Etkinliği’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından öğrencilere yönelik ’Kariyer Günü Etkinliği’ gerçekleştirildi.

NEVÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Dr. Tuğba Koçak Özel tarafından yürütülen Kariyer Planlama Dersi bünyesinde öncelikle 1. sınıf öğrenciler olmak üzere tüm sınıflardan öğrencilerin katılımıyla uzaktan etkileşimli olarak “Kariyer Günü Etkinliği” düzenlendi. Nevşehir Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği ile Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli alanında uzman psikologların davetli olarak katıldığı etkinlikte öğrencilere istihdam alanları, lisansüstü eğitim süreci, uzmanlık alanları, lisans sonrası alınan eğitimler gibi konularda bilgi verildi.

Etkinlik sonunda Arş. Gör. Dr. Tuğba Koçak Özel öğrencilerin kariyer planlarını şekillendirmelerine katkı sağlayacak bilgi ve tecrübelerini paylaşan psikologlar Nisa Köse, İlayda Altun İçen ve Fatma Çalışkan’a teşekkür etti.