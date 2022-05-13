NEVÜ Öğretim Üyeleri Müzikli Söyleşi gerçekleştirdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Avrupa Mesleki Çalışma Becerileri çerçevesinde Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Müzikli Söyleşi” etkinliği düzenledi.

Etkinliğe; NEVÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Erdem Kaya, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Kılınçer, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Görkem Kumtepe, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kemal Yılmaz, müzik bölümü öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Söyleşilerin ilkini Doç. Dr. Emin Erdem Kaya gerçekleştirdi. Akademik düzeyde müzik eğitimi veren kurumların misyonları ve eğitim programları ile viyolonsel eğitimi üzerine önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Emin Erdem Kaya, öğrencilerin akademik kariyerlerini nasıl planlamaları gerektiği ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Söyleşi sonunda küçük bir konser de veren Doç. Dr. Emin Erdem Kaya’ya Müdür Kemal Yılmaz tarafından plaket takdim edildi.

Söyleşilerin ikinci gününde Doç. Dr. Özlem Kılınçer kariyer nedir, kariyer hedeflerinin belirlenmesinin önemi ve bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ilgili; Dr. Görkem Kumtepe ise çalgı eğitimi özelinde çalgı çalışma prensipleri, dijital okuryazarlık ile müzik eğitimi ilişkisi ve yapılan çalışmaların konsere dönüşmesi süreciyle ilgili birer sunum yaptı. Söyleşi sonunda küçük bir konser veren Kılınçer ve Kumtepe’ye Müdür Kemal Yılmaz tarafından plaket verildi.