NEVÜ öğrencilerinden DHMİ Kapadokya Hava Limanına Teknik Gezi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kapadokya Hava Limanı’na teknik gezi düzenledi.

NEVÜ Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından teknik gezi kapsamında DHMİ Kapadokya Hava Limanı’na düzenlenen ziyarette Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri ile DHMİ Kapadokya Hava Limanı Müdürü Serdar Yılmaz ve DHMİ uzman personeli bir araya geldi. Teknik gezide özel güvenlik alanında kullanılan güvenlik sistem ve cihazları ile yangın güvenliği kapsamında itfaiyecilik eğitimleri verilerek, pratikte yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterilerek, öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Öğrenciler daha sonra, yetkili personeller eşliğinde cihazları ve yangın söndürme araçlarını yakından inceleme ve cihazları kullanma koşullarını deneyimleme şansı buldu.

Özel Güvenlik alanına yönelik öğrencilerin birinci ağızdan bilgilendirilmesinin yapıldığı teknik gezide yer alan Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu temsilen Okul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Uçar ve Öğr. Gör. Sıddık Ünal, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fatma Açar ile öğrenciler, katkılarından ve ilgilerinden dolayı başta DHMİ Kapadokya Hava Limanı Müdürü Serdar Yılmaz olmak üzere Hava Limanı personeline teşekkür etti.