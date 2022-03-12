NEVÜ Öğrencileri “Stres ve Stresle Başa Çıkma” Konulu Seminer Verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı son sınıf öğrencileri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri dersi kapsamında “Stres ve Stresle Başa Çıkma” konulu seminer verdi.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. F. Alkım Arı koordinesinde, yürütücüsü olduğu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Semineri dersi kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından “Stres ve Stresle Başa Çıkma” konulu seminer verildi. Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Matematik Öğretmenliği Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Lojistik Programı, Hemşirelik Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı öğrencileri ve dersin yürütücüsü Dr. Alkın Arı katıldı.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan RPD Anabilim Dalı son sınıf öğrencileri Okan Yeşil, Eyüphan Özkan, Mustafa Koçyiğit, Mehmet Emin Kurt ve Ekrem Aslan; stres kavramı ve tanımı, stresin gelişimi, önemi, stresle ilişkili kavramlar, stresin özellikleri, çeşitleri, aşamaları, belirtileri, kaynakları ve sonuçları, stresle başa çıkma yolları, stresle başa çıkma türleri hakkında konuşma yaptı.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. F. Alkım Arı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Seminerleri dersi kapsamında gerçekleştirilen seminerin her hafta Perşembe günleri 15:00-17:00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda üniversitenin tüm öğrencilerin katılımına açık olarak devam edeceğini söyledi.