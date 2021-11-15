NEVÜ öğrencileri saha çalışmalarına devam ediyor

NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri Ürgüp ilçesinde bulunan serada teknik incelemede bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Nevşehir’in Ürgüp İlçesi Sarıyazı mevkiinde bulunan Ürgüp Sera işletmesine teknik gezi düzenledi. Düzenlenen gezide, 40 dönüm kapalı alana sahip 25 dönüm domates yetiştiriciliği yapılan seranın işletme sahibi Zir. Müh. Yılmaz Katlı, öğrencilere seracılık hakkında kapsamlı bilgi aktarırken, öğrenciler de meslek hayatlarıyla ilgili sorulara cevap buldu. Etkinlikte ayıca sera içerisinde bulunan otomasyon sistemi incelenip, seranın diğer bölümlerinin (ısıtma, sulama, gübreleme, ilaçlama vb.) çalışma prensipleri hakkında detaylı bir anlatım yapılarak öğrencilerin seracılık hakkında bilgi edinesi sağlandı.

Öğrencilere teknik gezi olanaklarının sunulması konusunda gerekli özveriyi ve emeği gösterdiklerini söyleyen NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Aybey İmamoğlu yaptığı açıklamada; "Öğrencilerin teorikte gördüğü eğitimleri, pratik anlamda da görmelerini ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Bu tür çalışmalarımız öğrencilerimiz açısından daha da verimli oluyor" dedi.