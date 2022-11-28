NEVÜ öğrencileri Kapadokya Teknopark’ı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Bilişim Teknolojileri ve Toplum dersi bünyesinde NEVÜ Kapadokya Teknopark’ı ziyaret etti.

Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Hakan Bakkal’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Kapadokya Teknopark uzmanları tarafından Kuluçka Merkezi, Labadokya (Prototipleme Atölyesi) tanıtımı yapıldı ardından, Teknopark ve CAPPIN2C Teknoloji tabanlı girişimcilik programı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Öğrencilerin gelişen teknoloji, proje geliştirme ve girişimcilik konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanan ziyaret çerçevesinde, Teknoparkların işlevi ve amacına yönelik gerçekleştirilen sunum sonrasında öğrenciler Metaverse Sanal Gerçeklik deneyimini test etti. Ardından Kapadokya Teknopark bünyesinde AR-GE faaliyetleri yürüten firmaları ziyaret eden öğrencilere, firma yöneticileri tarafından firma çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.