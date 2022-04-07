NEVÜ öğrencileri ’Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarır’ etkinliği düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlıklı Yaşam Kulübü öğrencileri ’Kanser Haftası’ çerçevede ’Erken Tanı Hayat Kurtarır’ etkinliği düzenledi.

NEVÜ Sağlıklı Yaşam Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Ayşegül Özcan’ın koordinatörlüğünde NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri’nde yapılan etkinlikte; kanserde erken teşhis, kanserde risk faktörleri ve taramaların önemi hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilere broşür dağıtılan, mor ve kırmızı kurdele takılan ve kendi kendine meme ve testis muayenesi eğitimi verilen etkinlikte ’Farkındalık ilk adım’, ’Erken teşhis et, kanseri yok et!’, ’Kanserden değil geç kalmaktan kork!’ sloganları kullanıldı.

Temel hedefi ülkemizde ve dünyada kanserde farkındalığı arttırmak olan etkinlikte öğrencilere, kanserde erken tanının önemi ve kanserin önlenebileceği anlatıldı.