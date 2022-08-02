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NEVÜ Müzik Eğitimi Anabilim dalına öğrenci alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı’na Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak.

NEVŞEHİR 02.08.2022, 17:21
NEVÜ Müzik Eğitimi Anabilim dalına öğrenci alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı’na Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alan NEVÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımları başvuru koşullarını açıkladı. Buna göre Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ile 40’ı T.C. vatandaşı ve 4’ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 44 öğrenci alacak.

Adaylar, Müzik Öğretmenliği Programı için başvuru ve ön kayıtlarını, çevrim içi olarak 09-19 Ağustos 2022 tarihlerinde http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden yapacak. 23 Ağustos 2022 tarihinde özel yetenek sınavına girecek olan adaylar, 25-26 Ağustos 2022 tarihlerinde kesin kayıtlarını yapacak. Boş kalan kontenjan için kayıtlar ise 01-02 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

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