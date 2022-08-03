NEVÜ, Malatya Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nda

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Malatya’da İnönü Üniversitesi tarafından koordine edilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’na katıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla daha önce Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kayseri’de düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’nın sonuncusu Malatya’da yapıldı.

Malatya Soykan Meydanı’nda düzenlenen Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın açılışı; Malatya Valisi Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Demez, protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve katılımcılar daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi’nin stantlarını ziyaret ederek, stant görevlilerinden bilgi aldı.

NEVÜ Tanıtım ve Tercih Standına Yoğun İlgi

Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan NEVÜ tanıtım standına üniversite adayı gençler ve alileri yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden üniversite adayı gençler ve ailelerine Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste; 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.