NEVÜ ‘Kalite Yönetim Sistemler’ belgesi almaya hak kazandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesini almaya hak kazandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in talimatıyla başlatılan, İİBF Dekan Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nun koordinasyonunda yürütülen “İİBF TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 24-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi TS EN ISO 9001 belgesini almaya hak kazandı. Denetim öncesi yapılan toplantıya, TSE Kalite Baş Tetkikçisi Ebru Bali, TSE Kayseri Tetkik Görevlisi Halil İbrahim Arslan, TSE Nevşehir İl Müdürü Osman Özden Şahin, İİBF Dekan Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, dekan yardımcıları ile İİBF Stratejik Plan Hazırlama ve Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet üretimine destek vermekte, sürekli iyileştirmenin, teknoloji alanındaki gelişmelerin ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde kurum ve kuruluşların kalite anlayışının gelişmesi, verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi, çalışanların tatmini, kurum içi ve dışı iletişimin iyileştirilmesi, tüm faaliyetlerin detaylı izlenmesi ve kontrolü, paydaşların memnuniyetinin artırılması ve gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde plan, politika, prosedür. Proses ve dokümanların yasal düzenlemelere ve TSE standartlarına uygun olarak yürütülmesi için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi oldukça önemli bir çerçeve sunmaktadır. İİBF Kalite Yönetim Sistemi fakültede verilen eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesine önemli katkı sağlayacaktır.