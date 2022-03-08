“NEVU Journal of Engineeringand Architecture (JEA)” Bilimsel Dergi akademik yayında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin “NEVU Journal of Engineeringand Architecture (JEA)” isimli bilimsel dergisi, 2022 yılında yayın hayatına başlayarak Üniversitenin süreli akademik yayınları arasına girdi.

Haziran ve Aralık aylarında birer sayı olmak üzere yılda iki kez İngilizce dilinde ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergi olan NEVU JEA Dergisi, mühendislik ve mimarlık dallarında yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen güncel ve özgün çalışmaların bilim insanlarına ve araştırmacılara duyurulmasını amaçlamakta. Dergide, Mühendislik ve Mimarlık bilim dallarında bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı çalışmalar; araştırma makalesi, derleme makalesi, kısa iletişim makalesi, teknik not ve editöre mektup türlerinde kabul edilmekte. Yazarlar tarafından gönderilen makaleler editör kurulu ve uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmekte olup, makalelerin hakemlik süreçlerinde çift taraflı kör hakemlik uygulaması kullanılmakta. Uluslararası indekslerde taranma hedefiyle yayın hayatına başlayan ve uluslararası hakemli dergi statüsünde olup tamamen açık erişimle yayın politikasına sahip olan NEVU JEA Dergisi’nin makale kabul ve yayın süreçlerinde yazarlardan ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Makale kabul, hakemlik ve editörlük süreçleri çevrim içi olarak https://jea.nevsehir.edu.tr/ adresinden yapıldığı bildirildi.