NEVÜ, İç Mimar yetiştirecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onayı ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan İç Mimarlık Bölümü’ne yeni eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alımına onay verdiğini söyledi. Rektör Aktekin; “Üniversite olarak eğitim ve öğretim ile birlikte bulunduğumuz şehrin sahip olduğu değerleriyle kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Açtığımız ve açmayı planladığımız yeni bölüm ve programlarımızla her geçen yıl hızla büyüyerek gelişmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde daha önce kurulan ancak akademik kadro eksikliği nedeniyle öğrenci alamadığımız İç Mimarlık Bölümümüzün akademik kadrosunu tamamladık. Bununla birlikte bu bölümümüze öğrenci almak için de YÖK’e gerekli müracaatlarımızı yaptık ve yapılan incelemeler sonunda da İç Mimarlık Bölümümüze 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenci almamıza onay verildi. Böylelikle bu bölümümüz 30 yeni öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına başlamış olacak. İç Mimarlık Bölümümüzde eğitim görecek ve mezun olacak öğrencilerimiz ‘İç Mimar’ unvanını almakla birlikte mobilya ya da çeşitli endüstriyel ürünlerin tasarım ve uygulamasında; konut, hastane, okul, alışveriş merkezi, çeşitli özel ve kamusal yapıların iç mekan tasarımında ayrıca yat, uçak tren gibi taşıtların iç mekan tasarım ve uygulamalarında da yer alabilmekte. Bunların dışında, aydınlatma, havalandırma, akustik, hijyen gibi bireyin çevresini ilgilendiren ve fiziki çevre kontrolü olarak da adlandırılan çevre tasarımı bu bölümden mezun olan tasarımcıların alanıdır. Bu bölümümüzden mezun öğrencilerimiz iç mimarlık, sanat, tasarım, mimarlık ve diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler” dedi.

Yeni öğrencileriyle birlikte eğitim-öğretim hayatına başlayacak İç Mimarlık Bölümü’nün hayırlı olmasını dileyen Rektör Aktekin; bölümün akademik kadrosunun tamamlamasına ve öğrenci alımına destek ve onaylarından dolayı başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere YÖK Üyelerine teşekkür etti.