NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü doktora ve yüksek lisans öğrencileri alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 237’si tezli yüksek lisans programlarına, 100’ü tezsiz yüksek lisans programlarına ve 44’ü de doktora programlarına olmak üzere toplam 381 öğrenci alacak.

NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için; Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 22 ve doktora programına 17, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 21 ve doktora programına 7, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 15, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 26, Fizik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 14, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 23 ve doktora programına 5, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 16 ve doktora programına 16, Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 18, Matematik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 34 ve doktora programına 9, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 15, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 10, Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) tezli yüksek lisans programına 23, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına 50 ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına 50 öğrenci alacak.

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanında belirtilen tezli/tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları için öğrenciler başvurularını http://aday.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak 01-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, yabancı uyruklu öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden 01-07 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapacak.