NEVÜ Eğitim Fakültesi’nin projelerine TÜBİTAK Desteği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin projeleri “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında kabul edildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların açıklanan destek sonuçlarına göre; NEVÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Elçin Ak’ın “Okul Öncesi Çocuklarda Dijital Hikaye Kullanımının Yabancı Dil Başarısına Etkisi” ve Gülcan Güzel’in “Elif ve Arkadaşları Çizgi Filminin Yaşayan Değerler Eğitimi Programı’ndaki Değerlere Göre İncelenmesi” başlıklı projeleri, Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu’nun danışmanlığında desteklenmeye uygun görüldü. Ayrıca, öğrencilerden Cansu Saydam’ın “Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Konuşma Becerileri ve Kelime Dağarcıkları Üzerindeki Etkisi” başlıklı projesi, Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kaçmaz’ın danışmanlığında kabul edilerek desteklenmeye uygun görüldü.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, “Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek” doğrultusunda oluşturulan program Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi ve öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderler için öğrencilere hibe desteği sağlanıyor.