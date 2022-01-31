NEVÜ’ den Kazı ve Yüzey Araştırmalarına Destek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle NEVÜ öğretim üyeleri başkanlığında yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarına destek verecek “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılan Kazı ve Yüzey Araştırmalarını Destekleme Yönergesi” hazırladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi üst yönetim organı olan 2022 yılının ikinci Senato Toplantısı NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki konuların yanı sıra, “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılan Kazı ve Yüzey Araştırmalarını Destekleme Yönergesi” görüşülerek kabul edildi. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite tarafından hazırlanarak kabul edilen yönerge ile birlikte bölgesel kalkınmaya da büyük katkıda bulunacaklarını söyledi. Aktekin, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleriyle üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerimizin başkanlığında yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarına destek verecek “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılan Kazı ve Yüzey Araştırmalarının Destekleme Yönergesi” hazırladık. Böylelikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, kültür ve tabiat varlıklarına yönelik yapılacak kazı ve yüzey araştırmalarına destek vermekle birlikte bölgesel kalkınma hedeflerine yönelik de üniversite olarak katkılarda bulunacağız.

Ayrıca söz konusu yönerge ile doğal ve kültürel miras alanında bilimsel araştırmalar gerçekleştiren üniversitemiz birimlerinin ve öğretim elemanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstererek, çeşitli şekillerde kazı ve yüzey araştırması projelerine destek sağlayacağız” dedi.